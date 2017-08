Der Brite meldet sich zurück - und wie: Jake Bugg veröffentlicht sein Album "Hearts That Strain" am 1. September 2017 und liefert uns mit "How Soon The Dawn" gleich eine erste Hörprobe. Jakes vierter Longplayer ist der Nachfolger seines 2016er Werkes "On My One" und ist ab sofort vorbestellbar. Eine Akustik-Tour mit zwei Deutschland-Konzerten in Köln und Berlin soll ebenfalls im Oktober folgen. Fans erster Stunde und Neue dürfen sich auf folgende Gigs freuen:

30.10.2017 Kön - Kulturkirche

01.11.2017 Berlin - Passionskirche

"How Soon The Dawn" entstand gemeinsam mit The-Black-Keys-Frontmann Dan Auerbach

"How Soon The Dawn" (Video)

"How Soon The Dawn" entstand gemeinsam mit Dan Auerbach, dem Lead-Gitarristen und Sänger von The Black Keys. Dieser wird als Mastermind des Blues - und Garage-Rock gehandelt. Doch "Hearts That Strain" hat seine Existenz einer ganzen Riege von hochkarätigen Schöpfern zu verdanken. Tontechniker und Nashville-Legende David Ferguson und sowie Produzent Matt Sweeney, ihres Zeichens beide Grammy-Award-Gewinner sowie Musiker des legendären American Sound Studio, schufen die LP mit Jake.

Tracklisting "Hearts That Strain"

How Soon The Dawn Southern Rain In The Event Of My Demise This Time Waiting Man On The Stage Hearts That Strain I Can Burn Alone Indigo Blue Bigger Lover Every Colour In The World

Jake Bugg Album "Hearts That Strain"

