Der Brite meldet sich zurück - und wie: Jake Bugg veröffentlicht am 1. September 2017 sein Album "Hearts That Strain", aus dem er uns mit "How Soon The Dawn" bereits eine erste Hörprobe lieferte. Jakes vierter Longplayer ist der Nachfolger seines 2016er Werkes "On My One". Eine zugehörige Akustik-Tour mit zwei Deutschland-Konzerten in Köln und Berlin folgt im Oktober 2017:

30.10.2017 Köln - Kulturkirche

01.11.2017 Berlin - Passionskirche

"How Soon The Dawn" entstand gemeinsam mit The-Black-Keys-Frontmann Dan Auerbach

"How Soon The Dawn" (Video)

"How Soon The Dawn" entstand gemeinsam mit Dan Auerbach, dem Lead-Gitarristen und Sänger von The Black Keys. Dieser wird als Mastermind des Blues - und Garage-Rock gehandelt. Doch "Hearts That Strain" hat seine Existenz einer ganzen Riege von hochkarätigen Schöpfern zu verdanken. Tontechniker und Nashville-Legende David Ferguson sowie Produzent Matt Sweeney, ihres Zeichens beide Grammy-Award-Gewinner sowie Musiker des legendären American Sound Studio, waren ebenfalls beteiligt.

Bei den Arbeiten an "Hearts That Strain" trafen Legenden auf Newcomer

Wie darf man sich eine Zusammenarbeit mit legendären Blues-Musikern vorstellen? In Jakes Fall war es ein faszinierender Workflow, der in Nashville stattfand: "Es ging von zehn bis fünf Uhr und das war's. Sie packten wieder zusammen und wir hatten zwei, drei Songs gemacht. Es war eine verrückte Stimmung, aus England zu kommen und diese absoluten Legenden zu treffen und mit ihnen Songs aufzunehmen", berichtet der Sänger euphorisch. Neben den Blues-Größen und Dan Auerbach war noch ein weiterer Gastkünstler an "Hearts That Strain" beteiligt: Noah Cyrus, die kleine Schwester von Miley Cyrus, ist gemeinsam mit Jake auf dem Song "Waiting" zu hören.

Jake Bugg Album "Hearts That Strain"

