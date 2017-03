In UK gilt Jake Isaac als "artists to watch 2017". Noch ohne Label veröffentlichte der begabte Londoner Künstler bereits einige EPs und Songs und erreichte so internationale Aufmerksamkeit. Einige seiner selbstveröffentlichten Lieder wurden innerhalb von kürzester Zeit millionenfach gestreamt. Jetzt veröffentlicht Jake Isaac mit "Long Road" seine erste Single inklusive Video vom kommenden Debütalbum "Our Lives".

Eine musikalische und persönliche Reise: Jake Isaacs Song "Long Road"

In "Long Road" spiegelt Jake, wie bei vielen seiner Songs, seine eigene musikalische und persönliche Reise wider. Er selbst beschreibt: "It's been quite a journey in terms of dealing with different pressures from people who want you to be something that you are not, but I make my own journey. It's written a little bit out of frustration". Doch Jake Isaac tritt der Frustration mit einer Beharrlichkeit entgegen, den eigenen Glauben nicht in Frage zu stellen.

Seine Musik vermischt Singer-Songwriter Stile mit Einflüssen des Soul-Pop und wird durch seine außergewöhnliche Stimme abgerundet. Auch auf Live Auftritten in den USA, Deutschland, UK und weiteren Ländern überzeugte Jake bereits durch seine Stimmgewalt. Im Mai 2017 ist passend zur Albumveröffentlichung wieder eine Tour geplant.

Jake Isaac Song "Long Road"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify