Der Londoner Newcomer Jake Isaac kommt 2017 auf Tour. Mit Songs von seinem neuen Album "Our Lives" und einigen alten Tracks wird er im Mai acht Clubshows in Deutschland spielen. Freut euch auf eine mitreißende Mischung aus Singer-Songwriter und Soul-Pop Elementen, die Jake harmonisch vereint. Seine Live Shows sind heiß begehrt, also schnappt euch jetzt die Tickets, bevor es zu spät ist.

Jake Isaac Tour-Termine 2017:

08.05.2017 Stuttgart, Club Cann

09.05.2017 München, Ampere

11.05.2017 Leipzig, Täubchental

12.05.2017 Berlin, Lido

13.05.2017 Bremen, Tower

16.05.2017 Hamburg, Knust

17.05.2017 Frankfurt, Zoom

24.05.2017 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld