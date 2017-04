Gleich drei gute News gibt es heute von Jake Isaac! Denn nicht nur, dass ihr ab heute sein Debütalbum "Our Lives" vorbestellen könnt, ist ein Grund zur Freude. Seit heute gibt es auch den Alle Farben Remix von Jakes Song "Long Road". Außerdem könnt ihr euch die Single "Waiting Here", die bei Spotify bereits Streamingzahlen im zweistelligen Millionenbereich erreicht hat, als Vorgeschmack auf das neue Album sichern, wenn ihr "Our Lives" jetzt vorbestellt.

Jake Isaac Album "Our Lives" vorbestellen

Jake Isaac Song "Long Road" (Alle Farben Remix)

