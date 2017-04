Der Newcomer Jake Isaac veröffentlicht mit dem Song "I Got You" die dritte Single von seinem im Mai erscheinenden Debütalbum "Our Lives". Das Album könnt ihr bereits vorbestellen, außerdem kommt Jake im Mai auch für einige Club-Shows nach Deutschland. Seht euch auch das Jake Isaac Video "Long Road" an.

Jake Isaac Single "I Got You"

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Spotify