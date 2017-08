Jake Isaac Fans aufgepasst! Der Londoner kommt für das c/o Pop Festival am 19.08. nach Köln und der Entritt ist kostenlos! Nach etlichen EPs hat Jake Isaac im Mai sein Debütalbum "Our Lives" herausgebracht. Spätestens nach der Veröffentlichung vom Song "Long Road" im März, der international ein voller Erfolg wurde, ist klar, dass Jake Isaac einer der Newcomer des Jahres werden könnte. In dem Track spiegelt Jake, wie bei vielen seiner Songs, seine eigene Reise wider, musikalisch und persönlich.

Wohin die Reise noch geht ist ungewiss, aber erst einmal geht es am 19.08. zum c/o Pop Festival nach Köln. Dort können sich seine Kölner Fans von seiner soulig, warmen und kraftvollen Stimme live überzeugen. Und das komplett kostenlos! Einen kleinen Vorgeschmack auf die Live-Künste von Jake Isaac geben die neuen Videos der "Our Lives Sessions". Seht hier das Video "Long Road feat. Ella Eyre (Our Lives Sessions)" aus der Reihe: