Ganz in Schwarzweiß zeigt James Blake in seinem neuen Video die hochschwangere Natalie Portman - ästhetischer könnte es nicht sein. Die Regisseurin Anna Rose Holmer inszenierte die wunderschöne Schauspielerin mit ihrem riesigen Babybauch unter und über Wasser – und lässt uns damit die Leichtigkeit des Seins fühlen. Blake wollte die Zeilen seines Songs stilvoll in Bildern festhalten: Mit dem Video zu "My Willing Heart" ist ihm dies meisterhaft gelungen. Die Einflüsse von Bon Iver, Frank Ocean, Rick Rubin und Quentin Blake sind auf dem Track unüberhörbar. Der Song stammt von seinem dritten Album "The Color In Anything".

Eine Ehre: James Blake in Italien auf Tour mit Radiohead

Nachdem Blake 2016 bereits als Headliner beim London's Field Day und Glastonbury's West Holts überzeugte, wurde er jetzt als Support-Act geehrt: Mit keinen Geringeren als Radiohead wird der Sänger aus London in den italienischen Städten Florenz und Mailand auf der Bühne stehen. Außerdem verriet er, dass er sich wieder im Schaffensprozess befinde.

