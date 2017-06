Beatsteaks - "Hate To Love feat. Jamie T"

Man könnte ihn einen Genre-Tausendsassa nennen. Jamie T mischt nach Lust und Laune und mit höchstem Feingefühl Blues-Rock, Rap, Punk und Indie. Mit seinem Album "Trick" und Songs wie "Tescoland" und "Power Over Men" überzeugte er Ende vergangenen Jahres auf ganzer Linie. Beim diesjährigen Rock am Ring-Festival sahen wir ihn wieder - und er war nicht allein: Das Team von Circus Halligalli traf auf den 31-Jährigen, als er gerade mit den Beatsteaks in deren Tourbus eine spontane Unplugged-Version ihres gemeinsamen Songs "Hate To Love" vorlegte. Der Track ist Teil des neuen Beatsteaks-Longplayers "Yours", der am 1. September 2017 erscheint.

