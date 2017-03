Jamiroquai meldet sich mit einer Nachricht auf Facebook: "Coming to a planet near you... #AUTOMATON". Dazu ein Video-Teaser, der viel verspricht: siebziger Jahre-Elektronik, einen Fetzen von Jay Kays markantem Gesang und den Einstieg in einen Dance-Beat. Nach zwanzig Sekunden ist der Spuk schon wieder vorbei, es bleibt nur, den Sound-Fetzen - und den dazugehörigen Clip - immer und immer wieder zu schauen.