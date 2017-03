Einen Video-Teaser durften wir euch bereits zeigen: Auf die siebziger Jahre-Elektronik, einen Fetzen markanten Gesangs und den Einstieg in einen Dance-Beat folgt nun eine kleine Sensation. Jamiroquai haben in einem kosmischen Facebook-Post ihr neues Album angekündigt. "Automaton" heißt die inzwischen achte Platte der britischen Band, die ab dem 31. März 2017 in voller Länge zu haben ist. Außerdem verraten Frontmann Jay Kay und Co., wie das 2017er Album aussieht und präsentieren zum Titeltrack bereits ein erstes Video:

Automaton (Video)

Jamiroquai-Album "Automaton"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei AppleMusic