Mit "You Don't Know Me feat. Raye" produzierte sich Jax Jones eine wahre Dance-Hymne mit großem Ohrwurm-Potenzial. Dass der britische DJ Humor hat, bewies er bereits mit seinem Video zum Hit. Doch jetzt geht der Spaß erst richtig los: Auf seiner Website veröffentlichte er ein an den Klassiker Pac-Man angelehntes Spiel mit Sucht-Faktor. Um mitzumachen braucht ihr euch nur zu entscheiden, ob ihr lieber Jax Jones oder Raye die Cerealien essen lassen möchtet - dann geht's auch schon los.

Gewinnt eine Fanbox von Jax Jones

Ziel ist es, wie beim originalen Pac-Man-Spiel, alle Punkte - in diesem Fall Yummy Vitamins - aufzufressen und sich nebenbei nicht von den Munchies erwischen zu lassen. Wenn ihr die Fruit Loops erwischt, dann seid ihr für eine kurze Zeit immun gegen die Monster und könnt diese für extra Punkte auch verspeisen. Alle, die mitzocken, haben die Chance auf eine Müsli-Box voll mit Jax Jones-Fanartikeln. Holt euch den High Score - und sichert euch diesen tollen Preis. Schaut einfach hier vorbei und holt euch den Gewinn.

Jax Jones Single "You Don't Know Me feat. Raye"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music