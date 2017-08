Instruction feat. Demi Lovato, Stefflon Don (Official Video)

Ab auf den Dancefloor: Jax Jones, Demi Lovato und Stefflon Don heizen uns ordentlich in ihrem Video zu "Instruction" ein. Gemeinsam drehten sie an nur einem Tag mit Regisseur Ozzie Pullin das karneval-angehauchte Video in L.A. "Nichts bedeutet Sommer mehr für mich, als der Notting Hill Carnival", so Jax Jones über "Instruction. "Mit diesem Gedanken im Kopf entstand die Idee des Songs. Ich zeigte meinem Freund MNEK meine Vorstellungen und so entstand der Track ziemlich schnell. Der DJ kontrolliert die Tanzfläche und genau das wollte ich mit den Lyrics rüberbringen."

Jax Jones Song "Instruction feat. Demi Lovato, Stefflon Don"

