Mit seinem Album "Geh aus mein Herz" präsentiert der vielseitige Tenor Jay Alexander eine inspirierende Eigenproduktion von sechzehn klassischen Kirchenliedern, die er in Begleitung des Tschechischen Sinfonieorchesters aufgenommen hat und die nach der Erstveröffentlichung beim Label EDEL nun pünktlich zum Evangelischen Kirchentag im Hause der Universal wieder erhältlich ist.

In der Musik kommt Jay Alexanders persönliche und langjährige Verbundenheit mit traditioneller Kirchenmusik zum Ausdruck. Der Sänger hat authentische und berührende Interpretationen der alten Melodien und Texte von Liedern wie "Näher, mein Gott, zu Dir", "Von guten Mächten wunderbar geborgen" oder "Geh aus, mein Herz" geschaffen, die er gemeinsam mit Richard Whilds und Adrian Werum arrangiert hat.



Neben dem renommierten Prager Orchester waren auch der Chor des Staatstheaters Karlsruhe, die Aurelius Sängerknaben Calw und die beiden Musikerkollegen Mirjam Budday am Englischhorn und Klaus Jäckle an der Gitarre an der Entstehung dieses außergewöhnlichen Albums beteiligt.