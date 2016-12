Jährlich vergibt die Songwriters Hall Of Fame in Zusammenarbeit mit der National Academy Of Popular Music Auszeichnungen an herausragende Komponisten und Texter. Nun wurden die Nominierten für die diesjährige Wahl bekanntgegeben. Darunter befindet sich Pop-Ikone Madonna sowie Jay-Z, der der erste Rapper in der Songwriters Hall Of Fame wäre. Die Jury der Hall Of Fame wählt nun bis zum 16. Dezember 2016 drei Songwriter, die lediglich schreiben und zwei weitere Songwriter, die ihre Songs überdies selbst performen. Die fünf Künstler mit den meisten Stimmen werden am 15. Juni 2017 in New York offiziell in die Songwriters Hall Of Fame aufgenommen.

Einer der wichtigsten Hiphop-Künstler

Die Songwriters Hall Of Fame äußert in ihrer Bekanntgabe der Nominierten, was für einen hohen Stellenwert der Songwriter Jay Z für das HipHop-Genre habe. "Seine Kompositionen und Aufnahmen zeigen den Einfluss klassischer Soul-Künstler wie Al Green, Bobby "Blue" Bland, David Ruffin und The Jackson 5". Mit 21 Grammy Awards und Hits wie "Crazy In Love", "Holy Grail" und "Empire State Of Mind" gehöre der Rapper aus New York zu den einflussreichsten HipHop-Künstlern.

Jay-Z - Holy Grail feat. Justin Timberlake

Hits am Fließband

"Ohne die Songs, die sie selbst geschrieben und produziert hat, hätte Madonna niemals eine Musik-Ikone werden können", erklärt die Songwriters Hall Of Fame. Viele Tracks, die die amerikanische Künstlerin geschrieben oder mitgeschrieben hat, gelten mittlerweile als absolute Klassiker: "Papa Don't Preach", "Like A Prayer", "Frozen", "Music"... die Liste ist lang. "Sie ist eine herausragende Songwriterin mit einem Talent für Refrains und zeitlose Lyrics". Neben Jay-Z und Madonna sind übrigens auch Künstler wie George Michael und Gloria Estefan nominiert. Die komplette Liste gibt es hier zu sehen.

