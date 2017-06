Am 19. Juni 2017 erreicht uns eine großartige Nachricht aus New York City: Rap-Ikone Jay-Z veröffentlicht ein neues Studio-Album. "4:44" erscheint am 30. Juni 2017 exklusiv via TIDAL. Das 13. Studioalbum des "Michael Jordan of Recording" ist ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf der Streaming-Plattform erhältlich.

Jay-Z jetzt in der Songwriters Hall of Fame

Schon vor dem Wochenende war Jay-Z überall in den Newsfeeds vertreten, weil der frischgebackene Vater von Zwillingen von seinem langjährigen Fan Barack Obama in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde. In einer Videobotschaft bezeichnete der ehemalige US-Präsident den Rapper als Seelenverwandten und Inspiration.

Mit der offiziellen Ankündigung des neuen Albums klärt sich auch die viel diskutierte Poster-Kampagne, denn bereits Anfang Juni war in einigen Metropolen die Zahlenkombination "4:44" mit dem nun konfirmierten Veröffentlichungsdatum großflächig plakatiert worden – ohne offiziellen Verweis auf Jay-Z jedoch. Nach einem TV-Clip, in dem auch Mahershala Ali zu sehen war, wurde zwischenzeitlich sogar gemutmaßt, es könne sich dabei um ein Filmprojekt handeln.

"4:44" ist der Nachfolger von "Magna Carta Holy Grail"

Shawn "Jay-Z" Carter ist längst einer der "100 Greatest Artists of All Time" (VH1); die letzten zehn Studioalben des New Yorkers belegten allesamt Platz 1 in den US-Charts. Zuletzt hatte der 47-Jährige im Juli 2013 das Album "Magna Carta Holy Grail" veröffentlicht und damit rund um den Globus die Charts dominiert.

