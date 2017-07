Im Hip Hop galt es seit den brodelnden Gerüchten im Frühjahr 2017 bereits als der Coup des Raps: Am 30. Juni 2017 hat Jay-Z sein 13. Solo-Album "4:44" vorerst digital bei Tidal veröffentlicht. Am 7. Juli 2017 erscheint es außerdem als CD, die ihr ab sofort vorbestellen könnt. "4:44" ist ein Album, das den erfolgreichsten Rapper und Produzenten seiner Generation von einer sehr erwachsenen Seite zeigt. Warum sich die Zahl Vier von Track eins bis zehn durch den Longplayer zieht, was die neuen Songs mit Frank Ocean und Damien Marley versprechen und warum ihr euch das Werk schon jetzt sichern solltet, haben wir für euch zusammengefasst.

Die Vier unter Vielen: Sein 13. Album und die Macht einer Zahl

Rapper und Produzent Jay-Z hat sich beim Titel seines neuen Albums einiges gedacht: Er wurde als Shawn Corey Knowles-Carter am 4. Dezember geboren, seine erfolgreiche Ehefrau Beyoncé Knowles am 4. September. Ihre Hochzeit fiel logischer Weise ebenfalls auf einen vierten eines Monats. Dieser Albumtitel ist jedoch nicht das erste Mal, das Jay-Z mit den Vieren gespielt: Der Track "22 Two's" aus seinem Debütalbum "Reasonable Doubt" oder der Sequel-Song "44 Four's" aus dem 2006er Album "Kingdom Come" sind nur zwei weitere Beispiele.

Nichts weiter als die Wahrheit: Das Album von Jay-Z als Spiegel seiner Selbst

Nun gibt es zehn neue Tracks von Jay-Z: Der Opener "Kill Jay-Z" ist als Kritik an der vernichtenden Ego-Einstellung im Rap-Business zu verstehen und ein sensibles Bekenntnis seiner Selbst. Genau diese Verletzlichkeit und Ehrlichkeit zieht sich durch den gesamten Longplayer. Ein Höhepunkt ist da sicher die in seinen Lyrics des Tracks "4:44" verbalisierte Entschuldigung bei Beyoncé, der er fremdgegangen war. Selbstverständlich ein vier Minuten und 44 Sekunde andauernder Song. Auch im dritten Song "Smile" packt Jay-Z Privates aus: Seine Mutter ist lesbisch und das macht er nun zum Thema, um ein Zeichen für Homosexualität zu setzen. Direkt, ehrlich und simpel zeigt sich da auch das Cover zum Album, das ihr oben seht.

Die vier Begleiter auf 4:44: Featuring-Gäste und eine taffe Tracklist

Da wohl kein Musiker eine Zusammenarbeit mit dem Rapper ausschlagen würde, versammeln sich auf "4:44" auch eine Reihe fantastischer Featuring-Gäste. Zu seinem Song "Family Feud" holte er sich Damien Marley dazu. Beim Track "Caught Their Eyes" geht es um ehrliche Freundschaft und Loyalität – und deshalb musste hier Frank Ocean mit ran. Ihn und Jay-Z verbindet eine lange Zusammenarbeit und Freundschaft. Neben diesen beiden Größen, reihen sich noch Kim Burrell und Gloria Carter in der Tracklist ein.

Tracklist "4:44":

1. Kill Jay Z

2. The Story of O.J

3. Smile feat. Gloria Carter

4. Caught Their Eyes feat. Frank Ocean

5. 4:44 feat. Kim Burrell

6. Family Feud

7. Bam feat. Damian Marley

8. Moonlight

9. Marcy Me

10. Legacy

Sample it: Jay-Z's gekonnte Wiederaufnahme von alten Klassikern

Der großartige No I.D. aus Chicago, der bereits mit Common, Kanye West, Nas und Big Sean zusammenarbeitete, produzierte den 36-minütigen Longplayer. Gemeinsam liefern sie mit "4:44" ein gelungenes Sample-Tape – denn Jay-Z weiß schon immer, welche Tracks neu aufgerollt begeistern. Er bedient sich dieses Mal an Songs von The Fugees und Nina Simone. Damit liefert Jay-Z mit "4:44" nicht nur einen erwachsenen und ehrliche Longplayer, sondern unterstreicht auch seinen Ruf als Rap-Meister und einer der besten Produzenten der urbanen Musik.

