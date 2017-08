Kill Jay-Z (Official Video)

Der Opener "Kill Jay-Z" des Albums "4:44" hat es in sich - vor allem Reue und Sünde werden hier zum Thema. Nach "4:44", "The Story Of O.J." und "Bam feat. Damian Marley" bekommt nun auch dieser herausstechende Track ein Video. Gedreht wurde das sehr einfach gehaltene und doch aussagekräftige Video von Gerard Bush und Christopher Renz. Die Idee der Regisseure war, die Lyrics von Jay-Z sprechen zu lassen und die Bilder im Hintergrund laufen zu lassen. Im schwarz-weißen Clip seht ihr einen jungen Mann, der Jay-Z sehr ähnlich sieht, vor etwas davonlaufen. Was es damit auf sich hat, seht ihr oben.

