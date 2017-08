Moonlight

Mit "Moonlight" veröffentlicht der amerikanische Rapper Jay-Z ein äußerst gesellschaftskritisches Musikvideo. Das relativ lange Intro des Clips ist eine Nacherzählung einer Folge der Serie "Friends". Der einzige Unterschied zwischen Remake und Original: Die Schauspieler haben alle afroamerikanischen Hintergrund. Regie führte dabei Alan Young, der auch als Drehbuchautor der US-amerikanischen Comedy-Fernsehserie "Masters of None" agierte. Für "Moonlight" holte er sich das Who-is-Who der zeitgenössischen Comedyszene vor die Kamera: Jerrod Carmichael (Ross), Issa Rae (Rachel), Lil Rel Howery (Joey), Lakeith Stanfield (Chandler), Tiffany Haddish (Phoebe) und Tessa Thompson (Monica). Der Song stammt aus Jay-Zs Album 4:44.

Kritik an "Friends" und Hollywood

Mit dem Video kritisiert Jay-Z unter anderem die Macher der Serie "Friends", die keine afro- oder lateinamerikanischen Schauspieler in ihrem Cast aufnahmen. Außerdem waren die Charaktere immer heterosexuell. In dem Song "Moonlight" spielt der Rapper auch auf die diesjährigen Oscar-Verleihungen an, in denen der Oscar für den LGBT-Film "Moonlight" fälschlicherweise zuerst an "La La Land" gegangen wäre. Lyrics wie: "Wir stecken im La La Land fest / Auch wenn wir gewinnen, werden wir verlieren", nennt der Rapper als die zentralen Stellen in seinem Werk. In den letzten Sekunden des Clips ist der Original-Ton dieser Oscar-Verleihung zu hören. Jay-Zs Song und das Video dazu können damit als Kritik an den intoleranten Ansichten verstanden werden, die sowohl in Hollywoods Film-Industrie, als auch in vielen Rap-Songs immer noch Einzug finden.

Jay-Z Album "4:44"

