MaNyfaCedGod feat. James Blake (Official Video)

Nach der Veröffentlichung des Videos zu "Adnis" geht die Monochrom-Clip-Serie von Rapper Jay-Z weiter. Für den Bonustrack "MaNyfaCedGod feat. James Blake" liefert er erneut fesselndes Videomaterial aus dem Album 4:44 - und setzt auch damit wieder ein Zeichen. "MaNyfaCedGod" widmet er seiner Beyoncé: Es geht um gemeinsame Erfolge, wie etwa die Kollabo-Tour aus 2013, aber auch um den Zusammenhalt in der Ehe, wenn es mal nicht so harmonisch läuft. "Mehr als das Geld ist es mir wichtig, das alles mit dir gemeinsam gemacht zu haben", heißt es in den Lyrics.

Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o in ausdrucksstarken Visuals

Die wortlose Ausdruckstanz-Performance der Schauspielerin und Filmemacherin Lupita Nyong’o, bekannt für ihre oscarprämierte Leistung als beste Nebendarstellerin im Film "12 Years A Slave", zeigt auf künstlerische Weise den Balanceakt zwischen Verletzlichkeit und Stärke. Durch die Auswahl einer kenianischen Protagonistin setzt Jay-Z damit auch ein Zeichen gegen rassistische, sexistische und kapitalistische Gesellschaftszüge.

Jay-Z Album "4:44"

