Auf seinem Album "Gershwin: Piano Concerto, Rhapsody in Blue", das im Jahr 2010 von der Decca veröffentlicht wurde, widmete sich Jean-Yves Thibaudet bereits dem Werk George Gershwins. Dafür spielte der französische Pianist u.a. das Klavierkonzert in F-Dur des US-amerikanischen Komponisten ein, das er am 28. Juni im Rahmen des Klavier-Festival Ruhr in Wuppertal darbieten wird.

Zudem gastiert Thibaudet in diesem Jahr bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen , wo der Pianist am 29. Juni unter dem Titel "American Dreams" mit Gershwins Klavierkonzert in F-Dur sowie mit Werken von Bernstein und Rachmaninov zu erleben ist.