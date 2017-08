Die britische Pop-Sängerin Jessie J meldet sich zurück: Mit "Real Deal" bringt sie ihren ersten Song nach dem Hit "Flashlight" aus dem Jahr 2015 heraus. Der Track entstand in Zusammenarbeit mit der Marke M&M's USA, die ihn für ihre Werbung verwenden. In einem Interview mit Forbes erkärt die Künstlerin, dass "Real Deal" keine Ankündigung für ein Album sei. Aber kein Grund zur Enttäuschung, es wird kommen: "Ich bin immer noch am Schreiben und Schaffen. Es wird noch viel passieren", so die Sängerin. Der Song erinnere sie stark an ihre erste LP "Who You Are" und der Schreibprozess sei wie eine Therapie für sie gewesen.

Jessie J Single "Real Deal"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music