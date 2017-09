Stark, stärker, Jessie J: Die britische Sängerin präsentiert nach "Real Deal" einen weiteren Track. Mit "Think About That" und dem zugehörigen Video zeigt sich Jessie J von einer taffen, reifen und lasziven Seite. Im Track geht es um die ständigen Erwartungen anderer, die in schnelle R'n'B- und Jazz-Rhythmen gehüllt sind. Zwei Jahre nach ihrer Herz-OP kehrt die Sängerin außerdem noch dieses Jahr auf die Bühne zurück: Am Samstag, den 14. Oktober 2017 könnt ihr sie in der Live Music Hall in Köln erleben; am 17. Oktober 2017 geht es in Huxley’s Neue Welt in Berlin weiter. Die Konzertkarten gibt es ab dem 20. September 2017 um 9 Uhr im Vorverkauf.

14.10.2017: Köln, Live Music Hall

17.10.2017: Berlin, Huxley's Neue Welt

