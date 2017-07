Sie ist eine Kämpferin, eine Powerfrau und eine "Gatekeeperin": Herzlich willkommen an die kanadische Künstlerin Jessie Reyez. Nachdem ihre Single "Figures" bei Spotify und Youtube Klicks in Millionenhöhe verbuchen konnte, präsentiert die Musikerin aus Toronto ihre EP "Kiddo" samt des Kurzfilms "Gatekeeper: A True Story (The Short Film)", der zur gleichnamigen Single entstanden ist. Jessie veröffentlichte den persönlichen Film zunächst auf ihrem YouTube-Channel. Er erzählt von erschreckenden und bewegenden Momenten einer jungen Frau im Musikbusiness:

Während die heute 27-jährige Jessie Reyez als Sängerin, Rapperin und Komponistin Erfolge feiert, erinnert sie sich auch immer wieder an ihre Anfänge in der Musikbranche. Der zwölfminütige Film nimmt euch mit auf den Weg der jungen Kanadierin, die darin vor allem Probleme wie Sexismus und Frauenfeindlichkeit in der Musikindustrie thematisiert. Das eindringliche filmische Dokument ist eine Art Tagebuch ihrer Negativ-Erlebnisse. Seht euch den Film im Player an und erlebt Jessie Reyez am 19. Juli 2017 live in Berlin. Denn dann spielt sie in der Berghain Kantine ihr Deutschland-Konzert.

Jessie Reyez EP "Kiddo"

▶ bei Spotify



▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play