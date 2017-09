"Brutal ehrlich" will sie sein und schafft es auch: Jessie Reyez offenbart sich gleich doppelt. Die 27-jährige Musikerin sang für den Berliner YouTube-Kanal Colors ihren Song "Figures" ein. Eine mehr als ehrliche Akustik-Version wurde daraus, die ihr euch im Video anschauen könnt. Und auch für ein authentisches Interview mit dem deutschen Nachrichten-Magazin Focus nahm sich die Kanadierin Zeit. Damit liefert die "Kiddo"-Sängerin gleich zwei Gelegenheiten, mehr über sie und ihre Liebe zur Musik zu erfahren.

Von Ex-Freunden und emotionalem Bergsteigen: Ursprünge für Jessie Reyez Song "Figures"

Sie ist laut, ehrlich und unerschrocken: Jessie Reyez nahm nach ihrem Live-Auftritt in der Berliner "Kantine am Berghain" Platz und sprach mit dem Magazin Focus über ihren Song "Figures". Ein Stück, mit besonderer Bedeutung: "Wenn man einen Berg besteigt, die Aussicht liebt und dann runterfällt, bricht man sich die Knochen und stirbt fast. So fühlte sich für mich die Trennung von meinem Exfreund an", erzählt sie mit ihrer kratzigen Charakter-Stimme. Diese Emotionen wurden zur Inspiration und sie sind auch unüberhörbar auf Jessie Reyez EP "Kiddo". In ihren Songs verarbeitet sie reale Themen, schwere Schicksale und die Rolle der Frau im Musik-Business. Der Track "Gatekeeper" bewies das eindrucksvoll - vor allem in ihrem Kurzfilm "Gatekeeper: A True Story".

Tarantino, Eltern und starke Frauen: Die Power-Lady Jessie Reyez

Jessy Reyez lässt sich aber auch von Filmen inspirieren, wie sie verrät: "Wenn Lyrics auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben sind, können sie Bilder erzeugen." Deswegen ist es auch kein geringerer als Quentin Tarantino, der ihr als Muse dient. Sie will Kontraste erzeugen, süß sein und trotzdem: "davon singen, jemandem die Eier abzuschneiden", so ihr Wortlaut. Auf "Kiddo" gelingt ihr das grandios. Denn die sympathische Kanadierin, die stets ihre Eltern und Familie mit auf Tour nimmt, kann nicht nur mit Stimme, sondern mit einem hochgradig cleveren Wesen überzeugen.