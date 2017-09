Mit "Glasshouse" kündigt die britische Singer-Songwriterin Jessie Ware ihr drittes Album an, das am 20. Oktober 2017 erscheint. Ihr könnt euch den Longplayer bereits vorbestellen. Gemeinsam mit der Ankündigung lieferte die Musikerin nach den Singles "Midnight" und "Selfish Love" auch gleich die dritte Album-Auskopplung. Sie heißt "Alone" und oben im Player könnt ihr reinhören.

Auf dem Album sind insgesamt 17 Songs enthalten:

1 Midnight

2 Thinking About You

3 Stay Awake, Wait For Me

4 Your Domino

5 Alone

6 Selfish Love

7 First Time

8 Hearts

9 Slow Me Down

10 Finish What We Started

11 Last of the True Believers (feat. Paul Buchanan)

12 Sam

13 Til the End

14 Love To Love

15 Hearts (Acoustic)

16 Alone (Acoustic)

17 Last of the True Believers (Acoustic)

"Glasshouse": ein "ziemlich persönliches" Album

In einem Interview mit der BBC erzählt Jessie, dass ihre Schwangerschaft sie davor bewahrt hätte, das Album zu voreilig fertigzustellen. "Ich glaube, dass ich schwanger wurde, ließ mich genauer abwägen, was ich hatte und tatsächlich feststellen, dass ich es besser kann." Dadurch sei das Album aber "ziemlich persönlich" geworden, erzählt sie im Fader-Interview: "Ich dachte, ich schreibe nur Songs, aber dann wurde es dieses Album für meinen Mann und mein Baby. Es waren ein paar wilde Jahre und ich habe das Gefühl, dass das Album diese Ups und Downs, die Angst, die Schönheit und die Feierlichkeiten repräsentiert." Mit "Glasshouse" knüpft Jessie Ware an "Tough Love" an, das 2014 erschien. Wares Album "Devotion" von 2012 war für den Mercury Music Prize nominiert.

"Alone" als dritte Album-Auskopplung

Die Single "Alone" wurde gemeinsam mit Kid Harpoon (HAIM, Florence and the Machine) geschrieben. Von der Zusammenarbeit schwärmt Jessie Ware: "Ich bin so glücklich, mit Kid Harpoon bei diesem Song wieder vereint gewesen zu sein. Es ist ein Lied darüber, mit deinen Liebsten Zeit zu verbringen und das Verlangen nach der einfachen Bestätigung, dass sie das Gleiche wollen."

Jessie Ware Single "Alone"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

Jessie Ware Album "Glasshouse" (Deluxe Edition)

▶ bei Amazon Digital

▶ bei Google Play



▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes