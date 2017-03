Die Veröffentlichung von "Prehension" ist für den 7. April geplant. Mit jeder vorab erschienenen Single wächst bereits die Vorfreude auf das komplette Album, das insgesamt 15 neue Kompositionen präsentiert, in denen sich Joep Bevings Klangsprache voll entfalten kann. Sanft, komplex, nachdenklich und mit einer Prise Melancholie versteht es der niederländische Komponist und Pianist, eine Welt zu schaffen, die nicht durch pathetische Extravaganz, sondern durch innige Zwischentöne besticht, die sofort das Herz erreichen. Mit "Prehension" lotet Joep Beving die Poesie des Minimalismus in all ihren Farben an den Tasten aus und offenbart mit hochsensibler Präzision die Facetten seiner inneren Welt als Künstler.

Wer Joep Beving live erleben möchte, darf sich freuen. Der sanfte Riese kommt für ein paar Termine nach Deutschland (weitere sind in Planung):

Nürnberg am 29.03.2017

Dresden am 30.03.2017

Mainz am 31.03.2017