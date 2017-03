Schon vor der Veröffentlichung seines Deutsche Grammophon Debüts zählt Joep Beving zu den meist gehörten lebenden Pianisten der Welt und ist vor allem in der Streaming-Welt eine Größe. An den großen Erfolg seines Albums "Solipsism" knüpft der Niederländer jetzt mit "Prehension" an. Berührend und melancholisch dringen Bevings Kompositionen direkt in die Seele der Hörer.

Visuell umrahmt wird das Album von einem Kurzfilm von Rahi Rezvani, der die starke Symbolik der bereits veröffentlichten Cover-Artworks kunstvoll weiterführt. Vorgestellt werden dabei die drei schon verfügbaren Singles "Ab Ovo", "Sonderling" und "Hanging D". Hoch philosophisch und mit zarten Melodien ergründet Joep Beving den Lauf der Zeit.

Ab dem 31. März ist der Kurzfilm für 3 Tage exklusiv auf Apple Music zu sehen.