Ein Licht im Dunkeln – Jóhann Jóhannsson veröffentlicht sein Video zu "A Song For Europa"

Kalter Krieg in schwarz, weiß, grau – pünktlich zum Tourauftakt am 1. Dezember 2016 veröffentlicht der isländische Komponist Jóhann Jóhannsson das stimmungsvolle Musikvideo "A Song For Europa" von seinem Deutsche Grammophon-Debüt "Orphée".

Unterlegt mit akustischen Funksignalen, wie sie zuletzt im Kalten Krieg des vergangenen Jahrhunderts Verwendung fanden, zeichnet Jóhannssons Video zu "A Song For Europa" ein düsteres Bild. Als Fanal der Hoffnung erhellen die Signale eines Funkturms die ansonsten trostlose Szenerie. Passend dazu eröffnet der isländische Komponist seine Europatournee am 1. Dezember 2016 im Berliner Funkhaus. Nach Ausflügen in die Niederlande, Belgien, Dänemark und Großbritannien, gastiert Jóhannsson für ein zweites Deutschlandkonzert am 10. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie.