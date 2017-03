US-Ikone John Mellencamp hat mit "Easy Target" einen neuen Song veröffentlicht, der ein gewaltiges Ausrufezeichen in sich trägt. Der Track vereint seine Gedanken und Gefühle zum aktuellen Geschehen in den USA - und da der Musiker schon immer dafür bekannt war, die Dinge beim Namen zu nennen und auch Kritik in seinem Songwriting zu äußern, nimmt Mellencamp auch im leidenschaftlichen "Easy Target" kein Blatt vor den Mund.

John Mellencamp unterstreicht seine Rolle als Trump-Gegner

Bereits einen Abend vor der Amtseinführung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten - namentlich Donald Trump - präsentierte er die neue Single erstmals bei Yahoo News live, wo er im Rahmen von The Katie Couric Interview zudem seinen Standpunkt klar machte. Um die Message noch deutlicher zu machen, veröffentlichte Mellencamp zudem ein Lyric-Video zu "Easy Target", das ihr oben im Player ansehen könnt.

John Mellencamp berichtet vom Alltag und dem Lebensgefühl im Landesinneren der USA

Die musikalische Karriere von John Mellencamp umspannt inzwischen gut 35 Jahre: Dreieinhalb Jahrzehnte, in denen er sich von einem erfolgreichen Popstar zu einem der angesehensten Singer-Songwriter seiner Generation entwickelt hat. Die charakteristische Instrumentierung, auf die er mit seiner Band setzt, sowie sein ganzer Ansatz als Songwriter, wenn er in seinen Lyrics wiederholt den Alltag und das Lebensgefühl im Landesinneren der USA schildert, gelten gemeinhin als Wegbereiter für das Americana/No Depression-Genre.

Die neue Single "Easy Target" ist ab jetzt erhältlich

Nun läutet der US-Musiker mit der Veröffentlichung von "Easy Target" das nächste Kapitel seiner Karriere ein. Zugleich unterstreicht er damit, dass der Name John Mellencamp noch immer für ungeschönten Heartland-Rock steht: Songs, die leidenschaftlich und unverhohlen die Dinge beim Namen nennen.