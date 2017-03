Seine Karriere begann 1982. Über drei Jahrzehnte und mehr als zwanzig Studioalben später blickt John Mellencamp auf einen Stern auf der Rock n Roll Hall Of Fame sowie unzählige Hits und Auszeichnungen zurück. Dennoch ist es noch lange nicht Zeit, sich zur Ruhe zu setzen - im Gegenteil. Mit "Sad Clowns And Hillbillies" erscheint am 28. April 2017 ein neues Album des Sängers. Jüngst war er zu Gast bei Talkshowmaster Jimmy Fallon und präsentierte mit "Grandview" eine weitere Hörprobe aus dem kommenden Longplayer.

"Grandview feat. Martina McBride" live bei Jimmy Fallon

"Grandview" ist eine Kollaboration mit Martina McBride

In der Tonight Show performte John gemeinsam mit Genre-Kollegin Martina McBride seine aktuelle Single "Grandview". Es ist nach "Easy Target" der zweite Song, den der Rock'n'Roll-Sänger vorab veröffentlicht. Außerdem arbeitete John Mellencamp eng zusammen mit Carlene Carter, Tochter von June Carter Cash und Stieftochter von Großmeister Johnny Cash. Gemeinsam schrieben sie einen Großteil der rund 13 Albumtracks, auf einigen singt Carlene auch.