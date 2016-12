"And the air is free, I do whatever I want" - nach dreieinhalb Jahren gibt es ab sofort einen neuen Song von Johnossi: "Air Is Free". Die zugehörige EP erscheint am 8. November 2016. Mit seinen Offbeats, Claps und luftiger Steel-Girtarre klingt der Track sehr amerikanisch. Bis der für Johnossi typische, krachende Mitsing-Refrain einsetzt. Die Produktion verantwortete das schwedische Duo Astma&Rocwell.

Johnossi EP "Air Is Free"

Neues Johnossi-Album und Tour 2017

Ein neues Album kündigen John und Ossi für Anfang 2017 an. Außerdem planen sie eine Tour, die am 1. März 2017 im Leipziger Werk 2 startet. Live spielen sie Konzerte in sechs deutschen Städten von München über Köln, Münster und Berlin bis Hamburg.

Alle Deutschland-Tour-Termine von Johnossi

01.03.2017 Leipzig, WERK2 - Halle A

03.03.2017 München, Muffathalle

06.03.2017 Köln, Essigfabrik

07.03.2017 Münster, Skaters Palace

10.03.2017 Berlin, Columbiahalle

11.03.2017 Hamburg, Docks Hamburg

