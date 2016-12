Es scheint, als hätte sich bei Johnossi einiges angestaut, was nun endlich raus muss: Nach dreieinhalb Jahren Pause bricht das Duo nun mit seiner EP "Air Is Free" endlich ihr Schweigen - Anfang 2017 soll ein Album folgen. Eine Tour der platingekrönten Schweden folgt im März. Und damit ihr euch bis dahin schon einmal einstimmen könnt, gibt es bei uns drei Exemplare der 10" Vinyl-EP gewinnen.

Johnossi - "Weak Spots" live in Stockholm

"Air Is Free" überzeugt mit feinstem, tanzbaren Alternative-Rock

Mit Hits wie "What's The Point" und "Man Must Dance" haben uns John Engelbert und Oskar "Ossi" Bonde in den vergangenen Jahren auf die Tanzflächen der verrauchten Indie-Clubs gezerrt. Was einst der Vergangenheit angehörte, wird mit dieser EP im Handumdrehen wiederbelebt: Die vier Tracks "Air Is Free", "Weak Spots", "Alone In The Summer" sowie der "Air Is Free" Wikström Remix trumpfen mit Riffs, roughen Indie-Alternative-Klängen und eingängigen Melodien.

Pünktlich zum Release veröffentlicht die Band auch noch einen Live-Mitschnitt des Songs "Weak Spot", aufgenommen während ihres Gigs im Gröna Lund in Stockholm. Im März 2017 kommen Johnossi im Rahmen ihrer Tour für sechs Konzerte nach Deutschland. Und damit ihr für das Live-Event bestmöglich ausgerüstet seid, verlosen wir drei 10"-Vinyls von "Air Is Free".

▶ Hier gehts zum Gewinnspiel

Alle Deutschland-Tour-Termine von Johnossi

01.03.2017 Leipzig, WERK2 - Halle A

03.03.2017 München, Muffathalle

06.03.2017 Köln, Essigfabrik

07.03.2017 Münster, Skaters Palace

10.03.2017 Berlin, Columbiahalle

11.03.2017 Hamburg, Docks Hamburg

▶ Tickets für die Johnossi-Deutschland-Tour