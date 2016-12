Mit "Air Is Free" haben Johnossi im November 2016 ihre aktuelle EP veröffentlicht. Jetzt legen die beiden Schweden nach und kündigen ihr neues Album "Blood Jungle" an. Am 17. Februar 2017 wird das neue Werk des Duos erscheinen, das bereits das fünfte Album von John und Ossi darstellt und musikalisch eine spannende Richtung einschlägt: moderner, poppiger, vielfältiger soll es werden. "Dieses Mal wollten wir uns während des Entwicklungsprozesses des Albums wirklich selbst herausfordern und zwar in allen möglichen Richtungen", erklärt Ossi über die Entstehung der Platte, für die es Unterstützung von den Produzenten Astma & Rocwell gab.

Die Welt des Amazonas

Das Rezept von "Blood Jungle" verrät der Name des neuen Albums selbst. Gemeinsam begaben sich die beiden Musiker vor einigen Jahren in den Amazonas-Dschungel, wo sie an Ritualen der dort lebenden Völker teilnahmen. "Ich hatte das Gefühl, dass der Lebenssaft der Bäume, das Blut in unseren Adern, das Wasser in den Flüssen – sich einfach alles in einem Flow befindet und miteinander verbunden ist. Und das soll der Albumtitel ausdrücken", veranschaulicht Ossi. Ab dem 30. Dezember 2016 ist "Blood Jungle" vorbestellbar.

