Nach dem Appetitanreger "Air Is Free" liefern Johnossi nun ein Audio-Video zu einem weiteren Song aus ihrem am 17. Februar 2017 erscheinenden Album "Blood Jungle". "Hands" ist ein anfänglich ruhiger Track, der von einer Akustik-Gitarre eingeleitet wird und später einen markanten elektronischen Einschlag erhält. Dabei entwirft der Text eine ernste und kraftvolle Skizze: Es geht um Polizei-Gewalt - und Sänger / Gitarist John Engelbert schafft es sowohl die Perspektive des Opfers einzufangen, als auch die der Polizisten. Ein Dialog in Lyric-Form - sozusagen.

