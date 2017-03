Johnossi haben sich mit ihrem neuen Album ein musikalisches Denkmal gesetzt: Der Titel "Blood Jungle" des am 17. Februar 2017 erschienenen Werkes ist so roh und wahr, wie der Rock’n’Roll-Sound des Duos. Dem fünften Longplayer ging eine intensive Vorbereitungszeit voraus, wie John Engelbert und Oskar "Ossi" Bonde jetzt im "Meet The Band"-Video erzählen. Wie der Schaffensprozess aussah und an welche persönlichen Grenzen das schwedische Duo ging, um "Blood Jungle" zu dem Album zu machen, das es letztendlich ist, verrät euch der Clip.

Ihren ganz persönlichen Dschungel durchquert: Johnossis Arbeit an "Blood Jungle"

Nach ihrem zweiwöchigen Trip durch den peruanischen Dschungel als Vorbereitung auf ihr Album, verschwanden die beiden Musiker von Johnossi im Studio. Den richtigen Weg durch den musikalischen Urwald zu finden, war kein leichtes Unterfangen: "Es gab Morgende an denen wir aufwachten und dachten, es sei eine unendliche Geschichte". Metaphorisch gesprochen, fanden Johnossi den Ausweg aus ihrem eigenen Dschungel mit Bravour und veröffentlichten mit "Blood Jungle" ein Werk, dass all die Grenzerfahrungen der Beiden auf einer 10-Track starken Platte vereint. "Wir wollten uns auch auf unsere Wurzeln zurück besinnen, um nicht zu vergessen wo wir herkommen", erzählen die Stockholmer weiter.

Weiter geht die Reise: Johnossi gehen auf Tour

Nun geht die Reise aus dem Studio-Dschungel für Johnossi richtig los: John Engelbert und Oskar "Ossi" Bonde begeben sich nun auf Tour und wissen selbst, dass ihnen nach einer längeren Konzert-Pause eine spannende Zeit bevorsteht: "Eine Tour zu spielen und immer wieder vor einem neuen Publikum zu spielen, ist eine Erfahrung, die uns als Künstler ermöglicht wird. Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf." Im Video gibt es neben den ehrlichen Worten von Johnossi einige Konzert-Aufnahmen, die auch bei euch Vorfreude auf die bevorstehende Tour hervorrufen dürften. Insgesamt sind sechs Deutschland-Termine geplant sowie ein Konzert in Wien.

Konzert-Termine von Johnossi im März 2017