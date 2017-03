"Put your hands up in the air": Denn Johnossi präsentieren ihr Video zur Indierock-Hymne "Hands" aus ihrem Album "Blood Jungle". Im anfänglich ruhigen und gegen Ende sehr energiegeladenen Track behandeln die beiden Schweden sowohl im Text auch auch im Video das in der Öffentlichkeit doch sehr presente Thema Polizeigewalt. Es werden beide Seiten des brisanten Problems behandelt: Sowohl die der Opfer, als auch der Polizisten. Im Clip sieht man einen Offizier, der einen Verdächtigen verhört und sichtlich seine Macht-Position ausnutzt. Rund um die beiden stehen Polizisten die mit Gitarren bewaffnet sind und mit diesen auf den verdächtigen Mann zielen. Zwischen den doch sehr gewalttätigen und feurigen Szenen singt der Frontmann versöhnliche Zeilen wie: "If you believe in love tonight. Then put your hands where I can see 'em". Seht euch oben im Player das Johnossi Video an.

Johnossi Single "Hands"

