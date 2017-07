Als das Jahr 2017 noch in den Kinderschuhen steckte, präsentierten uns John und Ossi, aka Johnossi, mit "Blood Jungle" ihr fünftes Album samt einer Hand voll zugehöriger Konzerte. Nicht genug, finden wir. Wie gut, dass das Duo aus Saltsjöbaden ähnlich empfindet. John und Ossi überbrachten uns jüngst per handgedrehtem Selfie-Video eine besonders frohe Botschaft: Noch in diesem Dezember kommen sie erneut auf Tour und das diesmal nicht zu knapp. Bei sieben Deutschland-Shows dürft ihr zu neuen Tracks und Sing-Along-Brechern wie "Hands" und "What's The Point" nach Herzenslust tanzen, Haare schütteln und wild mit den Füßen stampfen. Hier alle Daten im Überblick:

07.12.2017 Rostock, M.A.U. Club

08.12.2017 Dresden, Beatpol

09.12.2017 Bielefeld, Ringlokschuppen

11.12.2017 Hamburg, Fabrik

12.12.2017 Bochum, Zeche

13.12.2017 Karlsruhe, Substage

15.12.2017 Erlangen, E-Werk

Johnossi Album "Blood Jungle"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ Mehr Videos von Johnossi ansehen