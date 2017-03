Jonas Blue kommt nach Deutschland: Der britische DJ und Produzent stattet auf seiner ersten großen Live-Tour Köln einen Besuch ab und wird dort am 4. Mai 2017 im Luxor zu sehen sein. Auf der Tour wird Jonas Blue erstmals mit Band auftreten und neben seinen Turntable-Skills auch sein Können am Klavier unter Beweis stellen. Seinen ersten großen Hit landete der Musiker, der in der Tropical House-Szene zuhause ist, letztes Jahr mit "Fast Car feat. Dakota". Anschließend folgten mit "Perfect Strangers feat. JP Cooper" und "By Your Side feat. Raye" zwei weitere großartige Singles, die Jonas Blue mit Sicherheit auch in Köln performen wird. Tickets sind ab dem 24. Februar 2017 bei Eventim erhältlich.

▶ Mehr Videos von Jonas Blue ansehen