Anknüpfend an die Mega-Hits "Fast Car" und "Perfect Strangers" läutet der Londoner Jonas Blue mit seiner neuen Single die nächste Runde ein: "Mama feat. William Singe" ist ab dem 5. Mai 2017 als Download und Stream verfügbar. Jonas' Gespür für Tanzbares und Eingängiges erkennt man sofort wieder: Indem er auf tropische Vibes zwischen Dance, Pop und R&B setzt, liefert er dieses Mal eine sommerliche Hymne.

"Mama": Jonas Blue tut sich mit australischem YouTube-Star zusammen

"We got a ticket that takes us wherever we like", heißt es im Text, der direkt für Fernweh sorgt. Sein Vokalgast William Singe, dessen lässige Stimme sich perfekt einfügt, heißt eigentlich Liam Anthony Singe. Er stammt aus Down Under und kann selbst bereits nennenswerte Erfolge vorweisen: Der 24-Jährige hat sich mit unzähligen Coverversionen bei YouTube schon View-Zahlen im dreistelligen Millionenbereich gesichert.

Festivals bestätigt: Jonas Blue live in Deutschland erleben

Wer nun Lust bekommen hat, Jonas Blue auch einmal live zu erleben, hat dazu in diesem Jahr noch einige Male gelegenheit: Der Londoner spielt in diesem Jahr unter anderem bei Tropical Mountain am 3. Juni 2017, dem Smag Sunday Festival am 8. Juli 2017 und dem AirBeat One Festival am 15. Juli 2017. Bis dahin könnt ihr euch mit "Mama" gewaltig eingrooven.

Jonas Blue Single "Mama feat. William Singe"

