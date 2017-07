Der momentan erfolgreichste UK-Newcomer Jonas Blue veröffentlicht sein erstes Compilation-Album. "Electronic Nature - The Mix 2017" ist ab dem 14. Juli 2017 erhältlich und beinhaltet Jonas' aktuelle Lieblingstracks aus seinen eigenen DJ-Sets. Das Mix-Album wird von seinen Hits "Fast Car", "Perfect Strangers", "By Your Side" und "Mama" abgerundet. Außerdem vereint "Electronic Nature - The Mix 2017" zwei neue Kollaborationen, die Jonas Blue mit Mark Villa und EDX aufgenommen hat.

"Man wird darüber in den kommenden Monaten noch sehr viel mehr zu hören bekommen"

"Ich bin wahnsinnig stolz darauf, mit diesem besonderen Album mein neues Projekt namens Electronic Nature zu launchen", kommentiert Jonas. "Man wird darüber in Verbindung mit meinen anderen Projekten in den kommenden Monaten noch sehr viel mehr zu hören bekommen. Geplant sind diverse Events und Radiosendungen und noch ganz andere Dinge. Das Konzept und die Idee von Electronic Nature ist es, meinen Fans ein komplett immersives, also umfassendes Musikerlebnis zu geben, in dem Musik und Visuals und noch weitere Dinge zusammenkommen."

Original-Versionen und Remixes der angesagtesten Acts aus der aktuellen Dance-Landschaft

"Electronic Nature - The Mix 2017" vereint Original-Versionen und Remixes der angesagtesten Acts aus der aktuellen Dance-Landschaft. Mit dabei sind Years & Years, Kungs, Felix Jaehn, Ellie Goulding und Martin Solveig. Damit erwartet euch ein Album, das nicht nur für Jonas Blue-Fans, sondern für alle Dance-Liebhaber genau das Richtige ist. 20 gute Gründe dafür seht ihr unten.

Die komplette Tracklist liest sich wie folgt:

1. Jonas Blue – Mama feat. William Singe (Extended Mix)

2. Jax Jones – You Don’t Know Me feat. RAYE

3. Jonas Blue & EDX – Don’t Call It Love feat. Alex Mills

4. Martin Jensen – Solo Dance

5. NEIKED – Sexual feat. Dyo (Oliver Nelson Remix)

6. KIKKR – You’re Making Me High feat. Ideh

7. Martin Solveig – Places feat. Ina Wroldsen

8. Ellie Goulding – Still Falling For You (Jonas Blue Remix)

9. DJ Licious – I Hear You Calling

10. OFFAIAH – Trouble

11. Sub Focus – Don’t You Feel It feat. ALMA

12. Years & Years – Desire (Gryffin Remix)

13. Kungs vs. Cooking On 3 Burners – This Girl

14. Felix Jaehn – Bonfire feat. ALMA (Chris Lake Remix)

15. Sam Feldt – Show Me Love feat. Kimberly Anne (EDX Remix)

16. Tove Lo – Talking Body (KREAM Remix)

17. Duke Dumont – Ocean Drive

18. Jonas Blue – Perfect Strangers feat. JP Cooper

19. Alex Adair – Make Me Feel Better (Don Diablo & CID Radio Edit)

20. Jonas Blue & Mark Villa – In Your Arms

