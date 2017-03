Gerade erst hat Jonas Monar bekannt gegeben, dass sein Album "Alle guten Dinge" am 10. März in den Läden stehen wird. Jetzt folgt die nächste gute Nachricht: Neben seiner eigenen Tour im April, wird Jonas Monar außerdem den finnischen Musiker Niila auf Tour in Deutschland begleiten.

Erlebt Jonas Monar und Niila live

Nila hat bereits im letzten Jahr sein Debütalbum "Gratitude" veröffentlicht. In diesem Jahr ist nun Jonas Monar an der Reihe, der pünktlich zu seinem Albumrealease im März auf Niilas Shows als Support-Act spielen wird. In insgesamt zehn Städten könnt ihr die beiden Singer und Songwriter live erleben und zu Songs wie "Playlist" und "Restless Heart" die Hüften schwingen.

Alle Termine der "Gratitude"-Tour von Niila mit Jonas Monar als Support seht ihr hier:

07.03.17 Potsdam, Waschhaus (Arena)

08.03.17 Osnabrück, Rosenhof

09.03.17 Bremen, Tivoli

11.03.17 Hannover, Kulturzentrum Faust

12.03.17 Münster, Sputnikhalle

13.03.17 Düsseldorf, Zakk

15.03.17 Würzburg, Posthalle

16.03.17 Jena, F-Haus

17.03.17 Augsburg, Kantine

19.03.17 Saarbrücken, Garage