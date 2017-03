Seit dem 27. Januar 2017 erwartet euch mit der Single "Alle guten Dinge" bereits der Titelsong dieses spannenden Debüts: Jonas Monar hat sein erstes Album angekündigt. Zwölf selbstgeschriebene Lieder erwarten euch darauf, die der gebürtige Hesse gemeinsam mit Pascal "Kalli" Reinhardt und Tom Deininger (Klee) in Musik gegossen hat. Seine Tracks "Playlist" und "Die Andern" zählen auch dazu. Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt:

Alle guten Dinge Die Andern Du rettest mich Playlist Immun Sturm Gut soweit Anfang Held Passagiere Glück Nie zu Ende

"Alle guten Dinge" mag zwar das Solo-Debüt des Mittzwanzigers sein, unerfahren in Musik-Dingen ist Jonas Monar allerdings schon lange nicht mehr. Mit seiner ersten Band spielte er bereits als Teenager vor großem Publikum - unter anderem im Vorprogramm von Silbermond und Sunrise Avenue. Außerdem schreibt Jonas Musik - für sich und für andere Musiker. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Texte deutsch oder englisch sein sollen.

Jonas Monar schreibt alle seine Songs selbst - und das auf besondere Weise

"Weißt du, manchmal schreibe ich Songs, die ich gar nicht für mich behalten will, weil ich denke: Das passt doch viel besser zu der oder dem", erklärt er. Der wirkliche Star sind allerdings seine eigenen Songs, Jonas schreibt sie vom Text her, was einigermaßen ungewöhnlich ist, gemeinhin beginnt alles mit der Musik. Doch dem Multi-Instrumentalisten passt es gerade so am besten, denn er weiß, wie wichtig die Worte, die Reime sind – besonders wenn man auf Deutsch textet. Wie sich das in Album-Länge anhört, erfahrt ihr in Kürze.