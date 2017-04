Fans von Jonas Monar mussten in den vergangenen Wochen Geduld beweisen: Nach den Songs "Playlist", "Die Andern" und "Alle guten Dinge", Support-Shows im Vorprogramm von Niila und einer eigenen Headliner-Tour, wolltet ihr mehr hören - und nun sollt ihr auch mehr bekommen. Am 18. August 2017 veröffentlicht Jonas Monar sein Debüt-Album, das genauso heißt, wie seine aktuelle Single. "Alle guten Dinge" könnt ihr nun vorbestellen und so zu den ersten gehören, die Jonas’ neue Lieder hören.

Seine Hits brachten schon manchen Künstlern großen Erfolg

Der gebürtige Hesse lebt inzwischen in Berlin - und arbeitete dort zunächst im Hintergrund als Songwriter. Schon bald komponierte Jonas bereits etablierte Stars aus der Musikszene. Dabei spielt es keine Rolle, ob er Texte auf deutsch oder englisch, große Balladen oder mitreissende Clubhits schreibt. Die Ideen sprudeln nur so aus ihm heraus. Sein Talent bescherte ihm dabei einen weltweiten Deal bei BMGrights.

Zurück ins Rampenlicht: Jonas Monar singt wieder selbst

Aber das reichte dem Mittzwanziger nicht, der wieder zurück ins Rampenlicht strebte: Als Jugendlicher spielte er bereits in einer Band, die es schon bis ins Vorprogramm von Silbermond und Sunrise Avenue geschafft hatte. Nun erobert er mit seinen Songs als Solo-Künstler die Welt der Popmusik. "Alle guten Dinge" zeigt dabei, dass sich jede Minute des Wartens auf dieses Debüt gelohnt hat. Gut Ding will eben Weile haben.

Jonas Monar Album "Alle guten Dinge"

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes