"Komm lass das nie zu Ende gehen - ich will die ganze Welt tanzen sehen": Mit seiner neuen Single "Nie zu Ende" veröffentlicht Jonas Monar eine Hymne auf die Freiheit, das schöne Leben und den unvergesslichen Moment. Damit reiht sich der Track perfekt in das Erstlingswerk des Wahlberliners ein, das am 18. August 2017 erscheint und - wie einer seiner Vorabtracks - "Alle guten Dinge" heißt. Neben "Nie zu Ende" erwarten euch darauf auch "Playlist", "Die Andern" und acht weitere neue Lieder. Eingrooven könnt ihr euch mit dem offiziellen "Nie zu Ende"-Musikvideo und vorbestellen könnt ihr hier:

Jonas Monar Album "Alle guten Dinge"

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes