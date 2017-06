"Nie zu Ende", so heißt Jonas Monars aktuelle Single. Eine Hymne auf die Freiheit, das schöne Leben und den unvergesslichen Moment. Ein Lied, das Endorphine freisetzt, entspannt und glücklich macht.

Jonas, der schon seit jungen Jahren Musik macht, hat die Gabe, Lieder zwischen Überschwung und Melancholie zu komponieren. Seine Texte und Kompositionen haben Gewicht und begeistern auch in neuem musikalischen Kontext. Während die Radioversion von "Nie zu Ende" bereits Ende Mai veröffentlicht wurde, gibt es jetzt einen Nachschlag: Zusammen mit seinem "brother in mind" und Produzenten Pascal "Kalli" Reinhardt entstanden zwei Akustikversionen, die emotionaler nicht sein könnten. Außerdem sind klassische, auf den Spuren des Dance Pop kreirte Remixe auf der EP enthalten. Mit Elijah Nite und CIO treten zwei bis dato unbekannte Remixer erstmals in die Öffentlichkeit. Ambitioniert, jung, frisch und voller Ideen, geben sie "Nie zu Ende" noch einmal andere Richtungen.

Jonas Monar "Nie zu Ende (Remix EP)"

