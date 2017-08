Schon im Januar 2017 rief Jonas Monar bei Facebook & Co. dazu auf, ihm Orte zu schicken, an denen ein Klavier steht. Zwölf dieser Orte besuchte der Songwriter und Musiker im Anschluss im Rahmen seiner Street Paino Tour, um dort jeweils einen Song seines Debüt-Albums "Alle guten Dinge" zu spielen. Los gings mit "Held" im Wetzlarer Dom in Hessen. Der Keller eines Hamburger Friseursalons diente ebenfalls als Bühne, auf der Jonas' Performance des Songs "Playlist" spontan von einem Solo-Auftritt zu einem Chor umfunktioniert wurde.

Amsterdam, Leipzig, Warnemünde: Jonas Monar auf #streetpainotour

In einem kleinen Kino im niedersächsischen Schneverdingen sang Jonas Monar seinen sehr persönlichen Song "Du rettest mich", bevor er an einem Flügel im Hauptbahnhof von Amsterdam Platz nahm, um "Die Andern" zu spielen. Ein Video zum Song "Anfang" entstand in Leipzig an einem über 100 Jahre alten Blüthner-Flügel. "Immun" spielte er in der Nähe von Braunschweig. In einem Kölner Jugendzentrum präsentiert der Sänger seinen Song "Glück" und im Hotel Neptun in Warnemünde seine aktuelle Single "Nie zu ende".

Hier seht ihr alle Videos der Street Paino Tour