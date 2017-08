"Alle guten Dinge" (Offizielles Musikvideo)

Mehrere Monate mussten wir uns gedulden - jetzt ist es geschafft: Jonas Monar veröffentlicht mit seinem Debüt-Album "Alle guten Dinge" zwölf wunderbare Songs voller Emotionen, Erlebnisse und Enthusiasmus. Der Wahl-Berliner schrieb alle Lieder selbst - kein Wunder, schließlich war er schon lange vor seiner Solo-Karriere als Songwriter für andere namhafte Musiker aktiv. Gemeinsam mit Pascal "Kalli" Reinhardt und Tom Deininger (Klee) hat er sie in Musik gegossen - unverschnörkelt, ehrlich und nahbar.

"Playlist" und "Die Andern": Erste Vorboten, die große Wellen schlugen

"Playlist" (Offizielles Musikvideo)

Nachdem Jonas schon zu Schulzeiten musikalisch unterwegs war und mit seiner Band bereits im Vorprogramm von Silbermond spielte, ist er nun solo unterwegs. Er startete im Herbst 2016 mit seiner Single "Playlist", über die er heute sagt: "Der Song ist eine Ode an die Freundschaft und die Liebe. Mein Vater hat meiner Mutter am Anfang ihrer Beziehung Mixtapes geschenkt - mit Lovesongs im besten Sinne. Heute versendet man Playlisten." Es folgte "Die Andern", der Titelsong des Kinofilms "Die Vampirschwestern".

"Alle guten Dinge": Ein Album über die schönen und die dunklen Seiten des Lebens

"Die Andern" (Offizielles Video)

Kein Tag vergeht, an dem Jonas Monar nicht ans Musik machen denkt. Er saugt den Alltag auf, lässt ihn Revue passieren, setzt sich hin, schreibt und schwupp entstehen Songs – alltäglich sind diese allerdings nicht. Auf "Alle guten Dinge" geht es auch nicht immer nur ums Fröhlich-sein: Das Leben hat auch seine dunklen Momente, die Jonas nicht verschweigt. Sein Song "Immun" handelt beispielsweise von einer schwierigen Trennungsphase; ähnlich tief geht sein Song "Sturm", der zwar zuerst die Verzweiflung aufzeigt, dann aber auch einen Weg aus der Tiefe mitliefert.

Jonas Monar und seine ungewöhnliche Herangehensweise ans Songs schreiben

"Immun" (Live bei der Street-Piano-Tour)

Das Besondere an Jonas ist, dass er seine Songs vom Text her schreibt - was ungewöhnlich ist, weil gemeinhin alles mit der Musik beginnt. Doch dem Multi-Instrumentalisten passt es gerade so am besten, denn er weiß, wie wichtig die Worte, die Reime sind – besonders wenn man auf Deutsch textet. In "Anfang" gibt Jonas einen intimen Einblick in den Kampf für eine Beziehung und gegen das Aufgeben. Das Stück "Held" hingegen ist ein Geschenk an alle Selbstzweifler; ein Lob an all die unsichtbaren Helden.

Jonas Monar mit neuem Album auf Tour

"Held" (Live bei der Street-Paino-Tour)

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: Jonas ist nicht nur gut am Stift, sondern auch auf der Bühne ein Naturtalent. Besonders das Klavier hat es ihm angetan, für spontane Performances ist er immer zu haben. Das zeigte auch seine spannende Street-Piano-Tour, während der er an ungewöhnlichen Locations alle Songs seines Albums einzeln performte. Wer das verpasst hat, oder wer einfach nicht genug bekommen kann, darf sich freuen: Jonas Monar ist im Herbst 2017 mit Band live auf Tour zu erleben.