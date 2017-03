José James: Der Sänger beim Fifty Shades Of Grey-Maskenball

"To Be With You" - José James

Taylor Swift, Zayn, Halsey, John Legend, Sia und die meisten anderen Mitwirkenden des Soundtracks zum "Fifty Shades Of Grey"-Nachfolger muss man Pop-Fans nicht mehr vorstellen. Viele Besucher des Films fragen sich aber, wer der Sänger ist, der den nostalgischen Song in der spannenden Maskenball-Szene performt.

José James: Der Sänger aus der spannenden Maskenball-Szene

Die Antwort: bei dem geheimnisvollen Sänger handelt es sich um José James. Der war bislang für hochgelobte Jazz-Alben auf dem berühmten Blue Note-Label bekannt. Auf seinem am 24. Februar 2017 erscheinenden neuen Album "Love In A Time Of Madness" stellt er sich allerdings das erste Mal als Pop- & R’n’B-Sänger vor. Im Video zum Song "To Be With You" vom Album geht es - wie kann es anders sein - um Masken…