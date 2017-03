Am 3. März veröffentlicht Joy Denalane ihr neues Album "Gleisdreieck". Nach der ersten Single "Hologramm" gibt die Berlinerin nun mit dem Live-Video "Vorsichtig Sein" einen weiteren Einblick in einen Song vom neuen Werk.

Joy Denalane besticht auf "Gleisdreieck" mit lyrischer Klarheit

"Du tust, als ob du zuhörst, doch ich seh's in deinem Gesicht, alles was ich sage, sind Luftblasen für dich. Auch wenn du mich anschweigst, kann ich dich verstehn. Es macht mich einfach glücklich, zu sehn wie sehr du lebst." singt Joy Denalane in "Vorsichtig Sein" und erzählt damit auf zauberhafte Weise, wie es sich für eine Mama anfühlt, dem eigenen Kind beim Grosswerden zuzugucken. Der Song gehört zu jenem auf "Gleisdreieck", die persönliche Erfahrungen berühren: Tod, Trennung, Neuanfänge, das Muttersein. Andere kommen eher aus der Perspektive einer Beobachterin, wieder andere sind Hybride aus Erlebtem und Aufgeschnapptem. Allen gemein aber ist eine lyrische Klarheit, wie sie nicht unbedingt typisch ist für die Klangfanatikerin und Instinktsängerin Joy Denalane: "Ich habe die Songs diesmal nicht so ausgesungen, bewusst nicht das gesamte Sängerspektrum ausgepackt. Mir waren andere Dinge wichtiger: ein Wort zu transportieren, eine Geschichte zu erzählen und vor allem ein Gefühl zu vermitteln."

Joy Denalane Album "Gleisdreieck"

